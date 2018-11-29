حفل توزيع جوائز مسابقة "المخترع الصغير" بالحديقة الثقافية.. اليوم

كتب - محمد عاطف:

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل، حفل توزيع جوائز مسابقة "المخترع الصغير" لعام 2018، اليوم الخميس، في العاشرة صباحًا بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وذلك للعام الرابع على التوالي.



قالت مرفت مرسي رئيس المركز إن المسابقة هذا العام قد شارك فيها أكثر من 250 طالبًا وطالبة من محافظات عديدة، مشيرةً إلى أن التحكيم مر بمرحلتين؛ الأولى تحكيم مبدئي من خلال قراءة الاختراع فقط، ثم المرحلة الثانية تحكيم نهائي من خلال عرض المتسابق لاختراعه عمليًا أمام لجنة التحكيم التي تكونت من دكتورة رندا عبد الكريم أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، دكتورة نظيمة عبد القادر رئيس مؤسسة مصر تبتكر للتدريب والتنمية، أستاذة إنجى مدثر بقسم الأبحاث بالمركز، أستاذ عصام الشحات مسؤول قسم العلاقات العامة بالحديقة الثقافية.

وأضافت مرفت أنه بعد التحكيم النهائي فاز 110 أطفال بميداليات ذهبية وفضية وشهادات تقدير.​