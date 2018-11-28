البابا تواضروس يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية (صور)

كتب- إسلام ضيف:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية الذي يزور مصر حاليًا.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان اليوم، أن اللقاء حضره القس إيرينيئوس البراموسي.

كان الوفد قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي صباح أول أمس الاثنين، واستقبلهم من الكنيسة القبطية الأنبا بافلوس أسقف اليونان، ويرافقهم طوال زيارتهم لمصر.

ويتكون الوفد من الأنبا أغناطيوس مطران مدينة فولوس، والأنبا خريسوستوموس مطران كرسي ذوذونيس، والمطران الأنبا يوأنس رئيس دير بندليس، والأرشيمندريت سبيريذون كاترمانوس.