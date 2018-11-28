بأرقام العمارات| خريطة تسليم شقق "دار مصر".. وتحذير للممتنعين عن الاستلام

كتب- محمد عبدالناصر:

تعمل وزارة الإسكان على الانتهاء من تسليم كل الحاجزين في المرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بكل المدن، والتي تأخر تسليمها 3 سنوات على الأقل، بعد أن قاربت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والثانية للمشروع، وتسليمها لوزارة الإسكان والتي بدورها تُسلمها للحاجزين.

وينشر مصراوي خريطة تسليم وحدات "دار مصر" والتي تبدأ 2 ديسمبر المقبل:

1- القاهرة الجديدة:

يبدأ جهاز القاهرة الجديدة يوم الأحد المقبل 2 يسمبر تسليم الدفعة السادسة من وحدات المرحلة الأولى من مشروع دار مصر، بمنطقة القرنفل.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن الوحدات الجاهزة للتسليم تصل إلى 8 عمارات بمنطقة شمال القرنفل (كود رقم 111)، لافتُا إلى أنها تحمل أرقام (79 – 80 – 81 – 82 – 87 – 89 – 96 – 97).

وأضاف النجار، أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبشأن العمارات التي تم تجهيزها للاستلام في الفترة الماضية ولم يحضر حاجزيها، أكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة على أصحابها سرعة التوجه للبنك لانهاء إجراءات الاستلام، والتي حملت أرقام العمارات ما يلي بمنطقة شمال القرنفل: (45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 83 – 84 – 85 – 86 – 91 – 92 – 93 – 94 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 108 – 109 – 110 – 111)، وبمنطقة الأندلس (المنطقة بالكامل) موقع 14، كود 122، العمارات من 1 : 29.

2- العاشر من رمضان

في مدينة العاشر من رمضان تم تجهيز 15 عمارة للتسليم بداية من 2 ديسمبر المقبل، عبارة عن 360 وحدة سكنية.

وقال المهندس عبدالمنصف الرفاعي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن الوحدات التي سيتم تسليمها هى الدفعة السابعة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بـ"دار مصر"، وتحمل أرقام (70 – 71، نموذج B) بمنطقة شرق المعهد، ونموذج A، و8 – 16، نموذج B) بمنطقة غرب المعهد، والعمارات (3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10)،و (17 – 18 – 19 – 20، نموذج B)، بمنطقة غرب المعهد.

وأضاف الرفاعي، أنه تم تخصيص أيام 16 و17 و26 و27 من الشهر المقبل لتسليم من تخلف عن الاستلام طوال الشهر، لإنهاء إجراءات الاستلام.

3- العبور:

أما في مدينة العبور تم تجهيز 120 وحدة، عبارة عن 5 عمارات كود (111) موقع 1، بأرقام 19 – 21 22 – 23 – 37، بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر.

وأكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور).

4- دمياط الجديدة

وأوضح المهندس محمد مصطفى رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم 600 وحدة بمشروع دار مصر بموقع 2 بالمجاورة 24 بالمشروع بداية من يوم 2 ديسمبر المقبل، للحاجزين.

وأضاف رجب، أن عمليات التسليم ستستمر حتى 14 يناير المقبل، للوحدات التي تقع في أرقام العمارات التالية: (12 – 11 – 10 – 6 – 7 – 9 – 8 – 21 – 22 – 13 – 16 – 96 – 14 – 15 – 18 – 17 – 85 – 19 – 20 – 25 – 26 – 5 – 3 – 82 – 4).

5- حدائق أكتوبر:

وفي مدينة 6 أكتوبر تم تجهيز 288 وحدة سكنية للتسليم بواقع 12 عمارة وتحمل أرقام (19، 20، 164، 156، 157، 70، 71، 73، 74، 75، 76، 77).

وقال المهندس عاطف زكريا رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع الحي الثاني عشر بمدينة 6 أكتوبر لإنهاء الإجراءات.

إجراءات الاستلام

وبشأن إجراءات استلام الوحدة السكنية، قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لفرع بنك التعمير والإسكان الموجود في المدينة الحاجز بها لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بخطاب البنك وتسليمه بأرشيف رئيس الجهاز، واستلام صورة من الخطاب والتوجه بها لمبنى العاملين بالخارج لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأضاف مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمصراوي، أن أجهزة المدن الجديدة بدأت في إرسال إنذارات للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وسبق إرسال خطابات لهم لاستلام وحداتهم، بسرعة الحضور إلى أجهزة المدن الجديدة لاستلام الوحدات، لافتًا إلى أنه في حالة عدم الحضور سيتم العرض على السلطة المختصة لإلغاء التخصيص، طبقاً للمادة 17 من اللائحة العقارية، والمعمول بها فى هذا الشأن.

- الأوراق المطلوبة:

-صورة بطاقة الرقم القومي للحاجز وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة بالنسبة للمتزوجين.

- أصل الخطاب بالتسوية المالية من بنك التعمير والإسكان.

- أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك.

- صورة إيصال سداد وديعة الشقة.

- صورة إيصال سداد آخر قسط.

- تقديم ما يفيد سداد القيمة التقديرية لأعمال الصيانة، من العام الأول من تاريخ الحساب.

- خطوات الاستلام:

- استلام محضر الاستلام من موظف جهاز المدينة.

- الذهاب إلى موقع العمارة والشقة للمعاينة ويتم كتابة الملاحظات، وهل يوجد إضافات أو إصلاحات قبل استلام الشقة أم لا.

- في حالة عدم وجود أي ملاحظات من مالك الشقة يتم استلام الوحدة رسميا والتوقيع على محضر الاستلام من كل من مندوب من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومندوب من الشركة المنفذة.

-يتم بعد ذلك التوجه إلى جهاز المدينة التابع لها الشقة لاستكمال التوقيعات بواسطة مندوب من إدارة التنفيذ، ونائب رئيس الجهاز لاعتماد المحضر.