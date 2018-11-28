ورشة عمل بمؤتمر التنوع البيولوجي عن "السلامة الإحيائية"

06:50 م الأربعاء 28 نوفمبر 2018
ورشة عمل بمؤتمر التنوع البيولوجي عن "السلامة الإحيائية"

وزيرة البيئة

شرم الشيخ - أ ش أ:

عقدت ورشة عمل تدريبية خاصة بتبادل المعلومات والسلامة الإحيائية لنقاط الاتصال الوطنية لغرفة تبادل المعلومات، اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى بشرم الشيخ.

وتهدف الورشة إلى تيسير تبادل الخبرات بين نقاط الاتصال الوطنية لمركز تبادل معلومات والسلامة الإحيائية والمستخدمين الوطنيين وتعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي وذلك في ضوء بروتوكول قرطاجنة.

جدير بالذكر أن المؤتمر يحمل شعار "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب".

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