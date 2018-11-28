الأنبا إرميا يستقبل وفد الكنيسة اليونانية بالمركز الثقافي القبطي

كتب- إسلام ضيف:

استقبل الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي، اليوم الأربعاء، وفد الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، والذي يزور مصر حاليًا، بمقر المركز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور الأنبا بافلوس أسقف الكنيسة القبطية في اليونان.

ورحب الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي - خلال كلمته - بوفد الكنيسة اليونانية، معتبرًا أن الكنيسة اليونانية من أقرب الكنائس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأنه سافر إلى اليونان مرات عديدة قام خلالها بإلقاء العديد من المحاضرات.

وقال الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي إن المحبة العميقة والعلاقات التاريخية التي تربط الكنيستين كبيرة وعميقة، وأن هناك العديد من الروابط الثقافية والإنسانية تجمع أيضا بين شعبي البلدين، منوهًا إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني ترحب دائما بكل الأشقاء لاسيما أحباءنا من الكنيسة اليونانية.

وقام وفد الكنيسة اليونانية بجولة داخل المركز الثقافي القبطي زاروا خلالها المتحف البطريركي ومزار شهداء العصر الحديث، وتلاوة صلاة تبركًا بالشهداء، وفي ختام اللقاء تبادل الأنبا إرميا الصور التذكارية والهدايا مع أعضاء الوفد.

وكان الوفد اليوناني قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي صباح أول أمس الاثنين، واستقبلهم من الكنيسة القبطية الأنبا بافلوس أسقف اليونان الذي يرافقهم طوال مدة زيارتهم لمصر.

ويتكون الوفد من الأنبا أغناطيوس مطران مدينة فولوس والأنبا خريسوستوموس مطران كرسي ذوذونيس والمطران الأنبا يوأنس رئيس دير بندليس. والأرشيمندريت سبيريذون كاترمانوس.​