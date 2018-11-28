وزيرة الثقافة تفتتح مكتبة "المترجم" بالمركز القومي للترجمة

القاهرة - أ ش أ:

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الأربعاء، مكتبة "المترجم" بالمبنى الجديد الملحق بالمركز القومي للترجمة.

وقال الدكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة - في تصريحات اليوم - إن هذه المكتبة تأتي استكمالًا لدور المركز القومي للترجمة في مسيرته التنويرية، وستمثل إضافة كبيرة لدور المركز في تنمية وتطوير ودعم المترجمين.

وأضاف: "تكمن أهمية المكتبة في أنها تحتوي على الأصول الأجنبية لجميع إصدارات المركز، وتشمل أيضًا الكتب الهامة والموسوعية والقواميس الصادرة عن المركز القومي للترجمة والمشروع القومي للترجمة، مما يتيح للباحثين إجراء أبحاث حول دراسات الترجمة".

وأشار إلى أن جميع الإصدارات الخاصة بالمركز القومي للترجمة تضم مجموعة كبيرة من القواميس والموسوعات المتخصصة مع وجود أجهزة كمبيوتر مجهزة تتيح للزوار والباحثين استخدام الموسوعات الموجودة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى كتب متخصصة في جميع المجالات.