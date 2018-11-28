البابا تواضروس يستقبل سفير الدنمارك بالقاهرة

كتب- إسلام ضيف:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، سفير مملكة الدنمارك بمصر توماس أنكر كريستنسن، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقالت الكنيسة في بيان اليوم، إن زيارة كريستنسن للبابا تأتي بهدف التعارف بعد توليه منصبه سفيرًا لمملكة الدنمارك بالقاهرة.