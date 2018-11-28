الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بنزع ملكية أراضٍ بنطاق محور روض الفرج

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 47 ج، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 49 لسنة 2018، بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترًا بمحيط الجزية اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش، باعتبارها أعمال منفعة عامة.

وشمل القرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، والمبين موقعها وحدودها ومساحتها المذكورة والرسمي التخطيطي الإجمالي، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة حصرهم تمهيدًا لتعويضهم.