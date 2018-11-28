القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا عابرًا بالبحر المتوسط

كتب - محمد سامي:

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والأسبانية، تدريبًا بحريًا عابرًا، بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، باشتراك السفينة الحربية الأسبانية (RELAMPAGO) وعدد من القطع البحرية المصرية؛ في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.

وحسب بيان، الأربعاء، تضمن التدريب تنفيذ سيناريو واقعي لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والتدريب على مواجهة التهديدات غير النمطية بالبحر، وتنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية وصد هجوم جوي معادٍ، والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة مهمة أثناء عبورها للمناطق الخطرة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبة بها.

يهدف التدريب إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات، بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن البحري بالمنطقة.