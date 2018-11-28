تسجيل ملف الأراجوز بقائمة الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي

كتب- محمد عاطف:

شهد اجتماع اليونسكو المنعقد بمورشيوس انتصارا جديدا للثقافة المصرية، بتسجيل ملف الأراجوز في قائمة الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي.

ويعد ذلك تكليلا لجهود الوفد المصري المشارك في الاجتماع برئاسة الدكتور أحمد مرسي وعضوية الدكتورة نهلة إمام.

ودعمت وزارة الثقافة المصرية فن الأراجوز كمكون أصيل من تراثنا الثقافي غير المادي بداية من فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، الذي وافق علي تخصيص بيت السحيمي لعروض الأراجوز وخيال الظل منذ قرابة 15 سنوات وخصص رواتب للفنانين الشعبيين فكان اعترافا من الدولة بهذا الفن، واحتضن صندوق التنمية الثقافية به التجربة منذ بدايتها.

وحسب بيان، الأربعاء، أوضح الدكتور نبيل بهجت، أنه قد سبق وتم تقديم عروض للأراجوز في أكثر من 30 دولة و من بينها مسرح BTE الذي شهد تقديم 121 عرض لأربعين ألف مشاهد فكان أهم وأكبر اعتراف دولي بهذه الفنون.

وحظى فن الأراجوز بدعم الهيئة العربية للمسرح وسمو الشيخ سلطان القاسمي الذي كرم العم صابر - فنان الأراجوز- مرتين بشكل مباشر بالشارقة وبحضور رئيس الهيئة السيد اسماعيل عبد الله والفنان غنام غنام بالقاهرة في تتويج لاعتراف عربي بهذه الفنون.