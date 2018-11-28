تفاصيل اجتماع رئيس "كهرباء مصر العليا" بقيادات القطاع في الأقصر

كتب- محمد صلاح:

زار المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والعضو المنتدب، محافظة الأقصر، برفقة نواب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والشئون الفنية والتجارية، وعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري العموم والإدارات والهندسات الشبكات والفروع التجارية بحضور المهندس مدحت محمد عيد رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر وقيادات القطاع.

وحسب بيان، الأربعاء، بحث "شمعة" خلال الاجتماع مراحل تنفيذ الخطة الطموحة لتطوير شبكات الجهد المتوسط و المنخفض بالمحافظة، ووافق على تخصيص مبلغ 300 مليون جنيه لتطوير شبكات محافظة الأقصر خلال العام المالي الحالي 2018 / 2019 موجها بضرورة سرعة البدء في التنفيذ.

وناقش رئيس الشركة خلال الاجتماع عوامل تحسين نسب التحصيل والعمل علي رفعها و كذلك سرعة تحصيل مستحقات الشركه لدي جمهور المشتركين والجهات بعدها توجه لافتتاح مخازن قطاع توزيع كهرباء الأقصر العمومية بالحبيل.

واختتم رئيس الشركة زيارته بحضور نهائي دوري كرة القدم المقام تحت رعاية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بقطاع توزيع كهرباء الأقصر بين هندسات القطاع.