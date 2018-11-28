مسؤولة بالصحة: القانون يحظر الدعاية للسجائر.. وزيادة الضرائب قلل استهلاكها

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، إنه يوجد شخص بين كل 6 مواطنين يتوفون بسبب التدخين عالميا، لافتة إلى أنه في 2030 سوف تتركز كتلة المدخنين في الدول النامية.

وأشارت لبيب، خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية بشأن جهود مكافحة التدخين، اليوم الأربعاء، إلى إنشاء 27 وحدة في المحافظات لمكافحة التدخين، بالإضافة إلى إنشاء دليل إرشادي للمساعدة على الإقلاع عن التدخين.

أوضحت أن القانون المصري يمنع الدعايا المباشرة للتبغ، مشيرة إلى أنه يتم التحايل على ذلك من خلال مشاهد الدراما.

وأشارت إلى أن رفع الضرائب علي التبغ ساهم في خفض الاستهلاك للسجائر، لافتة إلى أن القانون يمنع بيعها لأقل من 18 عامًا.