انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية لخدمة أهالي محافظة بني سويف

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة حريصة على تقديم خدماتها للمجتمع في مختلف المجالات ولكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف عزت في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ بني سويف لكشف تفاصيل انطلاق القافلة التنموية، أن القافلة تقديم خدمات طبية من خلال عيادات مجانية لمختلف التخصصات منها "الباطني، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية وغيرها" فضلًا عن عيادات قياس السكر والضغط وتحليل الكشف عن فيروس "سي" والتي تقدم مجانًا تحت إشراف أساتذة متخصصين من كليات الطب والتمريض.

وأشار عزت، إلى توفير صيدلية لصرف الأدوية مجانًا للمرضى عقب توقيع الكشف الطبي عليهم من خلال أساتذة متخصصين من كلية الصيدلة وبالتنسيق والتعاون مع عدد من شركات الأدوية.

كما تتضمن القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية لأهالي القرية في عدد من الموضوعات، فضلًا عن توزيع 800 بطانية مجانًا على الأهالي، إلى جانب إعداد فصول محو الأمية والتي يتم من خلالها عقد لجان امتحانات فورية للحصول على شهادة محو الأمية للذين يعرفون القراءة والكتابة والتي تعقد بالتنسيق مع مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار.

من جانبه أعرب المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، سعادته بتنظيم جامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي منطقتي سدس وببا، معربا عن سعادته بالجهود التي تقدمها جامعة عين شمس في خدمة المجتمع.

وقال محافظ بني سويف، إنه يأمل أن تقوم كافة المؤسسات العلمية والبحثية والمجتمع الجامعي من أجل خدمة كل فرد، مقدما الشكر لقيادات جامعة عين شمس على هذه الجهود الطيبة المبذولة لخدمة أبناء محافظة بنى سويف.

وضم وفد قافلة عين شمس، الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسمير عبد الناصر أمين عام الجامعة والدكتور سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع ولفيف من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والدكتور هالة خلف منسق القافلة ومدير مركز تسويق الخدمات الجامعية والدكتور هبة شاهين مدير المركز الإعلامي للجامعة، والدكتور عاشور عامري رئيس هيئة تعليم الكبار والدكتور إسلام محمد السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس وطارق عامر مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة.