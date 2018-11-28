رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. اليوم

كتب- محمد غايات:​

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي وذلك بمقر المجلس.

ويناقش المجلس، عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية على رأسها متابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع الغذائية في جميع المنافذ والاطمئنان على مخزون السلعة الاستراتيجية.

كما يناقش المجلس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين الخدمات للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم بالإضافة لمتابعة مبادرة "100مليون صحة".