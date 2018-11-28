فرصة للمستبعدين من الإعلان التاسع للإسكان للحصول على وحدة بـ"العاشر"- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

قال عبد الله رشدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن هناك فرصة لمن هم خارج الأولوية في الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان العاشر، الذي يتستمر الحجز فيه حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأضاف رشدي، في تصريحات صحفية، أن هناك شرط واحد لمن هم خارج الأولوية وهو عدم سحب مقدم الحجز، حيث سيتم تخصيص وحدات لهم، لكن بشروط الحجز الخاصة بالإعلان العاشر، على أن يتم استلام الوحدة السكنية بعد 30 شهرًا من تاريخ الإعلان.

وأكد نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أن عدد المتقدمين في الإعلان التاسع لتخصيص وحدات لهم في 6 أكتوبر بلغ 45840 مواطنًا، لكن الوحدات المتوفرة لهم تصل إلى 23 ألف وحدة فقط.

وأوضح أنه يمكن استبعاد أي حاجز ممن هم داخل الأولوية، نتيجة عدم صحة البيانات المقدمة منهم أو عدم استيفائهم لشروط الحجز.

ويتم ترتب الأولويات داخل الإسكان الاجتماعي، وفقًا لما يلي: المتـزوج ويعول (شامل الأرمل/ة وتعول – المطلق/ة وتعول)، ثم جاء فى الترتيب الثاني المتـزوج، وأخيـرًا الأعزب مع إعطاء الأولوية للأصغر سناً بكل مجموعة على حدة، وفي حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكثـر عددا.



وكانت وزارة الإسكان، طرحت 60 ألف وحدة سكنية ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، من ضمنهم 5% لذوي القدرات الخاصة، ويستمر حجز الوحدات وشراء كراسات الشروط حتى يوم 15 ديسمبر المقبل، بمكاتب البريد المميكنة في المحافظات المطروح بها الوحدات.