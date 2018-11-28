بالمواصفات والأسعار.. 4 فرص للحصول على وحدة بناطحات السحب في المدن الجديدة

فرصة للمستبعدين من الإعلان التاسع للإسكان للحصول على وحدة بـ"العاشر"-

كتب- محمد عبدالناصر:

بارتفاع 385 مترا، تعمل الشركة الصينية CSCEC على تنفيذ أعلى برج في إفريقيا بمنطقة الأبراج داخل العاصمة الإدارية، وتعتبر أبراج العاصمة الإدارية ليست الأولى من نوعها في مصر، لكنها توجد 3 مدن أخرى.

وينشر "مصراوي"، مواصفات وأسعار كل الوحدات في الأبراج السكنية الموجودة بالمدن الجديدة، وفرص الحصول على وحدة بها، كالتالي:

أبراج العالمين الجديدة:

طرحت وزارة الإسكان أبراج العلمين الجديدة، حيث يتراوح متوسط سعر المتر فيها من 30 إلى 42 ألف جنيه، ومع خطط سداد تصل إلى 7 أعوام.



وتصل أبراج العلمين الجديدة إلى 40 طابقًا بإجمالي عدد وحدات يتجاوز 340 وحدة تطل على البحر مباشرة من ناحية وعلى البحيرات من الجهة الأخرى، بالإضافة لنادي شاطئي وعدد من المنشآت التجارية والترفيهية، كما أن جميع الوحدات مشطبة تشطيب فاخر وبها تكييف مركزي.

ويوجد مولات، وأماكن للمطاعم، والكافيهات، وشواطئ مشتركة، وحمامات سباحة وجراج خاص لكل برج، ويوجد تصميمين لوحدات الأبراج، Type A وType B يضمان 10 نماذج متنوعة للشقق بمساحات 90، و115، و172، و182، و230، و350 متر مربع.

أبراج المنصورة الجديدة:

تم الانتهاء من حجز 200 وحدة سكنية وفيلا، وتم فتح حجز المرحلة الثانية للمشروع.

ووصل سعر أقل متر في أبراج المنصورة الجديدة إلى 24 ألف جنيه، وأقل وحدة بـ4 ملايين جينه كاملة التشطيبات، بينما أسعار الفيلات تبدأ من 4.6 مليون جينه، في المرحلة الأولى.

وتضم أبراج المنصورة الجديدة شققًا سكنية بمساحات تتراوح بين 130 و350 مترًا، وفيلات تاون هاوس، وتوين هاوس وفيلات منفصلة، بمساحات تتراوح بين 290 و820 مترًا.

أول أبراج في 6 أكتوبر:

تعمل شركة "مراكز" على تنفيذ أول أبراج في المدينة بارتفاع 19 طابقًا، ضمن مشروعها "أيون" بجوار مول العرب، ويتواجد في المشروع مساحات خضراء، كلوب هاوس، جيم وسبا، مسجد، نادٍ رياضي، وحمامات سباحة، منطقة للخدمات.

ينقسم المشروع إلى وحدات مبانٍ سكنية عبارة عن 3 أدوار وأرضي، وأبراج عبارة عن 19 طابقًا، بتشطيبات كاملة وغرف مكيفة، يصل أقل وحدة إلى مليون و400 ألف جنيه، عبارة عن استوديو 58 مترًا، عبارة عن غرفة واحدة.

وبلغ ثمن أعلى وحدة بوحدات الأستوديو 2 مليون و300 ألف جنيه، بينما الوحدة الغرفتان تبدأ من 4 ملايين جنيه، أما أسعار وحدات البنتهوس وصلت إلى 20 مليون جنيه.

أبراج العاصمة الإدارية الأعلى بإفريقيا:

تنفذ الشركة الصينية CSCEC، منطقة الأبراج بمشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا، ومن المقرر الانتهاء منه في 2020.

ويتضمن منطقة الأبراج فندقًا عالميًا، وحمامات سباحة ومنتجعات صحية وملاعب للأطفال، ومطاعم وكافيه بمنصات عرض علوية.