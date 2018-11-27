وزيرة الثقافة تفتتح "ملتقى الإبداع" للفنانين الحاصلين على منح التفرغ

كتب - محمد عاطف:

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، معرض ملتقى الإبداع للفنانين التشكيليين الحاصلين على منح التفرغ بمركز الجزيرة للفنون.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد المصري، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ويستمر حتى 6 ديسمبر المقبل.

وأشادت "عبدالدايم" بالمعروضات التي تنوعت بين الرسم والتصوير والنحت والجرافيك وغيرها من المجالات التشكيلية، والتي أبدعها 202 فنانًا من مختلف الفئات العمرية بما يمثل تواصلاً للأجيال.

وأكدت أن الملتقى أحد صور اهتمام الدولة بالمبدعين، ليأتي ضمن الاستراتيجية الثقافية الهادفة إلى دعمهم وتوفير مناخ يسهم في إنتاج أشكال فنية متفردة.

يشار أن وزارة الثقافة تقدم منح للتفرغ بهدف رعاية المبدعين وإتاحة الفرصة لهم للابتكار والتجديد لإثراء ميادين الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية والتي تنعكس إيجاباً على محاور التنمية المستدامة المرجوه.