"مصراوي" يفوز بجائزة علي ومصطفى أمين للتصوير.. وتكريم "حسام دياب"

بالصور.. "الآثار" تعلن اكتشاف 8 توابيت بداخلها مومياوات في دهشور

كتب - مصطفى علي:

تصوير - محمود عبدالناصر:

فاز الزميل حازم محمد عادل المصور بموقع مصراوي، بجائزة علي ومصطفى أمين للتصوير الصحفي، عن صورة لحادث قطار خورشيد بالإسكندرية.

كما فاز الزميل علاء أحمد، المصور بموقع مصراوي، بشهادة تقدير عن صورة الموت وسط الحياة.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز مسابقة مصطفى وعلي أمين، عن الأعمال الصحفية التي نشرت خلال عام 2017، والذي أقامته مؤسسة أخبار اليوم بأحد فنادق القاهرة.

وشهد الحفل تكريم المصور الصحفي الكبير حسام دياب، مدير تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام، كونه أحد أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، بجانب المصور الكبير عادل مبارز، والمصور الكبير أحمد نصر.

وقام بتوزيع الجوائز الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ومحمد الهواري رئيس مجلس أمناء الجائزة، وصفية مصطفى أمين.