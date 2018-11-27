"مكرم" للوفد الإعلامي السعودي: تربطنا علاقات تاريخية

كتب- مصطفى علي:

رحب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالوفد الإعلامي السعودي المرافق لولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، قائلا: "مصالحنا مشتركة والمسرح العالمي يحتم علينا أن نشد النواجز على وحدتنا وأمننا القومي".

قال مكرم في بداية اللقاء، إن العلاقات المصرية السعودية أزلية أزل الحياة، البحر الأحمر بشطيه المائي الضيق لم يكن حائلا دون اتصال بين الشعب السعودي والمصري منذ بدء الخليقة، مؤكدا أن مصر لن تنسى جهود الملك فيصل فى حرب أكتوبر 73 الذي ساند مصر بقوة في أزمتها وأيضا لا ننسى جهود الملك سلمان ونتطلع إلى مرحلة تطوير مهمة مع ولي العهد محمد بن سلمان والذي تبارك مصر جهوده لتحديث المملكة العربية السعودية وجهوده لإحراز تقدم حقيقي في دور المرأة السعوية ونتطلع للمزيد من التعاون المثمر بين البلدين.

وحسب بيان، الثلاثاء، أوضح رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام أن هناك 30 صحفيا سعوديا و30 صحفيا مصريا يتواجدون الآن على طاولة المجلس الأعلى لفتح نقاش مجتمعي مثمر بين الجانبين، بينما اعتذر وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح لارتباطات رسمية.

وأضاف مكرم، أن زيارة ولي العهد السعودي لمصر تأتي ضمن جولته لعدد من الدول العربية قبل رحلته إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين .

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تأتي كدعم لاستقرار المملكة العربية السعودية ولوقوف مصر بجانب الشعب والقيادة السعودية، في ظل الحرب الإعلامية التي تتعرض لها منذ فترة، مضيفا أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية من أكبر الداعمين لمصر وشعبها على مر التاريخ، وهذه الزيارة لها طبيعة خاصة، وتجمعها بمصر روابط وعلاقات تاريخية على مستوى الشعوب والقيادات منذ نشاءة المملكة.

وأضاف مكرم محمد أحمد، أن محاور النقاش مع الوفد السعودي دارت حول العلاقات المصرية السعودية وأهميتها وكيفية دعمها، وقضية التضامن العربي والعمل المشترك وإنهاء الحرب اليمنية وتسوية الصراع السوري والعلاقات العربية الأفريقية وسلام الشرق الأوسط، مؤكدا تعزيز العلاقات المصرية السعودية لتبقى قوية ونواه لتضامن عربي قوي.

وطالب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتبادل الزيارات بين الصحفيين والإعلاميين المصريين والسعوديين.

واستطرد مكرم محمد أحمد خلال لقائه بالوفد الإعلامي السعودى المرافق لولى العهد السعودى، إن الجلسة شهدت بعض محاور النقاش التي تهم الإعلام المصري والسعودي حول طبيعة العلاقات المصرية السعودية وأخر مستجدات المشكلة اليمنية هل تنتهي سلما في ظل تعنت الحوثيين.

ومن جانبه قال عبدالله بن فهد الحسين رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية إن اجتماعات الوفد الرسمي المصاحب لولى العهد السعودى سمو الأمير محمد بن سلمان، حالت دون حضور الوزير للمؤتمر الصحفي «وسيكون لقاؤنا ناجحا بين الطرفين فيما يتعلق بنجاح الإعلام السعودي والمصري، وأكرر الاعتذار عن عدم حضور الوزير».

وتناول اللقاء ضرورة التوافق بين الصحافة السعودية والمصرية و تعزيز التعاون الاعلامى بين البلدين ليكون لدينا اعلاما قوىا ليواجهة كافة التحديات الاعلامية، مؤكدين على ضرورة التعاون بين نقابة الصحفيين المصرية وجمعية الصحفيين السعودية ، وبحث توقيع بروتوكول تعاون اعلامى بين وسائل الاعلام المصرية والسعودية.

ترأس الوفد الاعلامى السعودى عبدالله بن فهد الحسين رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية ، والدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث مدير عام مركز التواصل الحكومى وعدد من رؤساء تحرير بعض الصحف السعودية .

كما حضر اللقاء من الجانب المصري، كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، وعبدالمنعم سعيد وعبداللطيف المناوي ومصطفى بكري، وعلي حسن ومحمد الباز وجمال حسين ومحمد عبدالحافظ، وجدي زين الدين وسعد سليم وعبدالرازق توفيق وأحمد موسى ومختار شعيب ومنال الدفتار وعبد الصادق الشوربجى ومجدى سبلة ويوسف ايوب و خالد ميرى وعدداً من رؤساء تحرير بعض الصحف المصرية، وعبدالفتاح الجبالى وكيل أول المجلس وأحمد سليم الأمين العام للمجلس ونادية مبروك وصالح الصالحي وجمال شوقي ومجدي لاشين أعضاء المجلس، بمقر المجلس بماسبيرو.