وزيرة التضامن: 2 مليون و250 ألف أسرة تستفيد من "تكافل وكرامة"

كتب- أحمد علي:

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل وكرامة يستفيد منه 9.5 مليون مواطن، ويفيد 2 مليون وربع أسرة مصرية، ويساوي 35 سنة شغل حماية اجتماعية، في معاش الضمان "ويشتغل فيه 30

ألف باحث، إذا كان هناك باحث أساء في الاستدلال لا يعني أن كل الباحثين فاسدون، أتحفظ على وصفهم بالفاسدين، وهناك شباب وبنات يعملون أكثر من 12 ساعة، ولما حد نطلب منه يكشف قومسيون طبي مرة واتنين وتلاتة وميجيش يكشف لازم نجمد المعاش بتاعه".

وأضافت في الجلسة العامة، لمجلس النواب، الثلاثاء، أنه يجرى مراجعة وضع المستحقين وغير المستحقين لمعاش تكافل وكرامة بدقة، وإن كانت هناك أخطاء قليلة فالوزارة تستقبل أى ملاحظات أو تظلمات ويتم فحصها.

وقالت وزيرة التضامن: "سعيدة بملاحظات النواب لكن ليا تحفظ على أرقام كثيرة ذكرت، فمثلا أحد النواب ذكر أنه فى الإسكندرية تم استبعاد 900 مواطن من برنامج تكافل وكرامة من أصل 1400 والحقيقة تم استبعاد 152 فقط، بعد مراجعة أوراقهم والتأكد من خلال المستندات أنهم غير مستحقين.