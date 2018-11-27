بدء اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة "مدبولي"

القاهرة- مصراوي:

بدأ اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق، بمقر المجلس، الثلاثاء.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من الملفات الاقتصادية وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية ومتابعة الحفاظ على منظومة الأسعار.

كما يناقش الاجتماع ملفات خاصة بوازارة الكهرباء والمشروعات التي تنفذها الوزارة بالاضافة لمناقشة جذب المزيد من الاستثمارات.