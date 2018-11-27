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حلقة نقاشية بجامعة القاهرة حول جائزة نوبل في الاقتصاد

01:59 ص الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
حلقة نقاشية بجامعة القاهرة حول جائزة نوبل في الاقتصاد

جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

تستضيف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، حلقة ثقافية نقاشية حول "جائزة نوبل في الاقتصاد"، ويتحدث خلالها الدكتور جودة عبدالخالق الأستاذ بالكلية، بقاعة ساويرس في الكلية، وبمشاركة وحضور الأساتذة.

وتأتي الحلقة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وفي إطار فعاليات الموسم الثقافي لجامعة القاهرة.

جامعة القاهرة جائزة نوبل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حلقة نقاشية جودة عبدالخالق محمد عثمان الخشت

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