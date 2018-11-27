حلقة نقاشية بجامعة القاهرة حول جائزة نوبل في الاقتصاد

كتب- محمد قاسم:

تستضيف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، حلقة ثقافية نقاشية حول "جائزة نوبل في الاقتصاد"، ويتحدث خلالها الدكتور جودة عبدالخالق الأستاذ بالكلية، بقاعة ساويرس في الكلية، وبمشاركة وحضور الأساتذة.

وتأتي الحلقة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وفي إطار فعاليات الموسم الثقافي لجامعة القاهرة.

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