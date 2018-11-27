طارق عامر يلقي محاضرة عن الاقتصاد المصري في الجامعة الأمريكية

كتب- محمد قاسم:

يلقي طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، محاضرة عامة في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية المتوسطة الأجل في مصر: التحديات والفرص".

تعقد الندوة في قاعة شفيق جبر بحرم الجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة.

يذكر أن طارق عامر هو خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1980 وشغل سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، كما شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري في الفترة بين عامي 2003 إلى 2008.

كما شغل عامر، منصب نائب رئيس المصرف العربي الدولي، وكان نائبًا لرئيس المعهد المصرفي المصري. وتمتد مسيرة عامر المهنية في مجال الأعمال المصرفية على مدار 27 عامًا وشملت مناصب تنفيذية في Citibank و Bank of America في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج.​