وزيرة الصحة تبحث مع جمعية الأورمان تشغيل مستشفى "العديسات" بالأقصر

كتب- أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء الاثنين، اجتماعًا، مع جمعية الأورمان، بحضور المهندس حسام الدين القباني، رئيس مجلس ادارة الجمعية، لمناقشة تفعيل البروتوكول المبرم بين الوزارة، وجمعية الأورمان، لتشغيل وإدراة مستشفى العديسات بالأقصر.

يأتي هذا البروتوكول ضمن توجيهات القيادة السياسية، لتعاون الحكومة مع الجمعيات الأهلية في المجال الصحي لتشغيل وإدارة المنشأت الطبية الحكومية بكفاءة عالية بما يضمن تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين بتكلفة غيرهادفة للربح.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفى ستكون متخصصة في أمراض القلب "للأطفال، والكبار"، سواء كانت لعمليات جراحية أو لعمليات قسطرة، فضلاً عن علاج جميع أمراض القلب، مشيراً إلى أن تكلفة المستشفى الاجمالية بلغت 409 مليون جنيه، منها 259 للإنشاءات، و150 للتجهيزات الطبية، والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإدارة المشروعات الكبرى، حيث من المنتظر الانتهاء من الإنشاءات في 30 ديسمبر من العام الجاري، والتجهيزات في أبريل 2019.

وأشار مجاهد إلى أن هذه المستشفى تعد أول تجربة لتشغيل مستشفى بين وزارة الصحة والجمعيات الأهلية، وفقاً للتوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن، موضحاً أن الوزارة ستتحمل التكلفة الانشائية والتجهيزية بأفضل أجهزة طبية عالمية فى جراحات القلب مثل جهاز القسطرة القلبية، ومقطعية على شرايين القلب، وموجات فوق صوتية، ورنين مغناطيسى، ورسم قلب وسونار متحرك، وأجهزة معملية، وكيميائية، ومناعية، وميكروبيولوجية، وبنك دم، موضحاً أن جمعية الأورمان ستقوم بإدارة وتشغيل المستشفى تحت إشراف وزارة الصحة.

ووجهت وزيرة الصحة خلال الاجتماع بسرعة اختيار الفرق الطبية ورؤساء الاقسام ومديرى المستشفى الذين سيعملون بالمستشفى وفقاً لأفضل الخبرات والمهارات، مؤكدة أن المستشفى ستقدم خدمة طبية عالية الجودة بدون تحمل المرضى أي تكلفة مالية إضافية.

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