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    برلماني: جلسات استماع للمحامين في النواب حول قانون "المحاماة"

    06:16 م الإثنين 26 نوفمبر 2018
    برلماني: جلسات استماع للمحامين في النواب حول قانون "المحاماة"

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    عقدت اللجنة الفرعية المنبسقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أولى اجتماعتها، برئاسة المستشار حسن بسيوني، لدراسة مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن قانون المحاماه .

    وأكد النائب الوفدي عيد هيكل، أن المستشار بهاء أبو شقة، أعطى اللجنة فرصة لمدة شهر لتقديم رأيها للجنة التشريعية حول مشروعات القوانين، مشير إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد جلسات استماع للمحامين داخل قاعات المحاكم للاستماع الي وجه نظرهم فى كل ما يتعلق بضمانات المحامين ونقابتهم وكل ما يتعلق بحسن سير العدالة وضماناتها.

    ولفت هيكل إلى أن الاجتماع المقبل للجنة سيعقد خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

    وتضم اللجنة في عضويتها، كل من النواب، عيد هيكل، كمال أحمد، وإيهاب الخولي، وخالد حنفي، ومحمد صلاح، ومحمد مدينة، وعفيفي كامل.

    لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب حسن بسيوني قانون المحاماه بهاء أبو شقة

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