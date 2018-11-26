​"أبوشقة" يحيل الملف المالي لحزب الوفد في عهد "البدوي" إلى النيابة

كتب- محمد نصار:

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الإدارة داخل الحزب جماعية ولا يملك أي فرد مهما كانت مكانته أن يصدر قرارًا منفردًا، مشيرًا إلى أن قرار التحقيق مع السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، قرار مؤسسي وحزبي.

وأضاف أبو شقة، في بيان، اليوم الاثنين، أن قرار إحالة الملف المالي للحزب في عهد البدوي إلى النيابة، جاء لأنه يتضمن عقدًا مع شركة إعلامية، وهذا العقد حدث فيه إخلال في تنفيذ بنوده، وهذه الشركة كان لها تعاقد مع قناة خاصة يملكها الدكتور السيد البدوي، وكنا أمام تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد وجود مخالفات في تنفيذ هذا العقد، وترتب عليها أن توقفت في التنفيذ (ودون مواربة) لأنه ألغى هذا التعاقد، والجريدة كانت تحقق أرباحًا 10 ملايين جنيه في السنة من خلال الإعلانات، وكان التعاقد 3 سنوات كل سنة بـ22 مليون جنيه يسدد مليون جنيه شهريًا ونهاية السنة يسدد 10 ملايين جنيه، ومجموع التعاقد كان 66 مليون جنيه.

وتابع رئيس الحزب: "ولكن ما حدث أن الشركة أخذت الإعلانات من الجريدة، ثم بعد 7 شهور توقفت عن التوريد نهائيًا، ولم تستمتع للمطالبات التي تنادى بتنفيذ بنود العقد.