رئيس الوزراء يبحث موقف محصول الفول.. ويطالب بسرعة توفير السلع الأساسية

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توفير سلعة الفول الصحيح اليابس بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.



وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الموقف الخاص بسلعة الفول الصحيح اليابس.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه "حتى عام 2003 كنا نحقق الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول، وذلك من خلال زراعة مساحات أراض تقدر بنحو 300 ألف فدان على مستوى الجمهورية، أما الآن فقد وصل إجمالي المساحة المنزرعة بهذا المحصول إلى نحو 120 ألف فدان، وهو ما يسهم في إتاحة ما يزيد عن 25% فقط من استهلاكنا من هذه السلعة الضرورية".

من جانبه، قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن "الوزارة ستتخذ عددًا من الخطوات لتوفير الكميات المطلوبة من سلعة الفول، حيث ستبدأ في إجراءات استيراد الكميات التي تفي باستهلاكنا من هذه السلعة، وطرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة، هذا إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة بهدف العمل على تعديل المواصفات القياسية المصرية الخاصة باستيراد الفول، حتى يتسنى تغطية متطلبات الاستهلاك المحلى منه عبر الاستيراد".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الذي عقد يوم 11 نوفمبر الجارى لاستعراض ووضع الإجراءات الكفيلة باستمرار توفير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية بالأسعار المناسبة في الأسواق، هذا إلى جانب سرعة عرض الاستراتيجية الخاصة بملء الفجوات المتعلقة بتلك السلع الأساسية.

وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تحت مسمى "اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي" تكون مهمتها متابعة عمليات العرض والطلب الخاص بالسلع والمنتجات الزراعية، وذلك من خلال البيانات الدقيقة التى سيتم اتاحتها عبر الخريطة الزراعية فى مصر، والتي تقوم بإعدادها وزارة الزراعة، والتي ستتضمن بيانًا بالمساحات المنزرعة من كل صنف وتقديرات مدى كفاية تلك المساحات للاستهلاك المحلى وتوقعات العجز المحتمل فى إنتاج تلك المحاصيل حتى يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذا العجز.