توقع خبراء سوق المال، أثناء حديثهم مع "مصراوي"، أن يساعد إطلاق العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي (CIB) ومجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG) في جذب شريحة جديدة من المستثمرين، خاصًا صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية، بما يدعم زيادة السيولة والتدفقات النقدية داخل البورصة المصرية.

وكانت أعلنت البورصة المصرية، عن إطلاق عقود مستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، في خطوة تستهدف تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين وتعزيز عمق السوق.

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وأوضح الخبراء، أن العقود المستقبلية تعد من الأدوات المالية التي تتيح للمستثمرين المضاربة على تحركات أسعار الأسهم مستقبلًا، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وفقًا لتوقعاتهم بشأن أداء الشركات واتجاهات السوق خلال الفترات المقبلة.

تأثير إطلاق العقود المستقبلية

قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن إطلاق العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى من شأنه جذب فئات جديدة من المستثمرين، خاصة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، إلى جانب المستثمرين ذوي الخبرة القادرين على التعامل مع هذه الأداة المالية.

نجاح التجربة سيظل مرتبطًا بحجم الإقبال

وأضافت أن نجاح التجربة سيظل مرتبطًا بحجم الإقبال من جانب المتعاملين ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرة إلى أن إدارة البورصة المصرية تسعى باستمرار إلى طرح أدوات ومنتجات مالية جديدة تتوافق مع احتياجات المستثمرين وتسهم في تعزيز استقرار السوق.

وأوضحت رمسيس أن الاستثمار في العقود المستقبلية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المستثمر على توقع حركة الأسعار المستقبلية للأسهم، من خلال دراسة نتائج أعمال الشركات ومستويات الربحية وأداء الأسهم، فضلًا عن متابعة معدلات الطلب وتحركات المؤسسات الاستثمارية.

شريحة من المستثمرين قد تفضل مراقبة أداء العقود

ولفتت رمسيس، إلى أن شريحة من المستثمرين قد تفضل مراقبة أداء هذه العقود بعد بدء التداول عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار، بهدف تقييم التجربة عمليًا ومدى ملاءمتها للسوق المصرية.

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ما هي العقود المستقبلية؟

وقال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال، إن العقود المستقبلية تعد من الأدوات الاستثمارية المستخدمة للمضاربة على اتجاهات أسعار الأسهم مستقبلًا، سواء بالصعود أو الهبوط، موضحًا أن طبيعة هذه العقود تختلف وفقًا للأصل المالي محل التداول والشروط المنظمة لها.

أثر إطلاق العقود على حركة السيولة

وأضاف أن إطلاق العقود المستقبلية على أسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي على حركة السيولة والتدفقات النقدية داخل السوق، خاصة من جانب المؤسسات الاستثمارية والصناديق المالية، نظرًا لما تتطلبه هذه الأداة من خبرة في إدارة المخاطر.

وأشار عيد إلى أن السوق لا يزال في انتظار نشرة الإصدار الخاصة بالعقود المستقبلية، والتي ستتضمن التفاصيل الكاملة والشروط المنظمة لتداولها على أسهم الشركتين.

إدراج العقود المستقبلية يمثل خطوة مهمة

وأكد أن إدراج العقود المستقبلية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المصرية وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا عن مساهمته في رفع معدلات التداول وتعزيز كفاءة السوق على المدى الطويل، مع ضرورة إدراك المستثمرين للمخاطر المرتبطة بهذه الأدوات المالية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.