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بولاريس باركس تضخ 560 مليون دولار استثمارات صناعية في مصر وتطلق ذراعاً عقارية جديدة

كتب : منال المصري

12:57 م 09/06/2026

بولاريس باركس

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قال عثمان إيفرين أريكان العضو المنتدب لشركة بولاريس باركس التركية، إن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 560 مليون دولار في القطاع الصناعي بمصر، حيث تضم مناطقها الصناعية نحو 700 مصنع.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الشركة نجحت في جذب استثمارات تُقدر بنحو 4.5 مليار دولار داخل مناطقها الصناعية في مصر.

وأشار عثمان إلى أن إجمالي استثمارات الشركة على مستوى عدة دول يبلغ نحو 9 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبل

وكشف عن إطلاق شركته الجديدة تحت اسم بولاريس هومز العقارية الذي يعد من القطاعات الواعدة في مصر حيث هذا النشاط يأتي في ظل زيادة الطلب، مع احتياج السوق إلى نحو 450 ألف وحدة سكنية سنوياً، بالتزامن مع تسجيل نحو 900 ألف حالة زواج سنوياً.

وقال باسل شعيرة المدير العام لشركة بولاريس باركس، إن الشركة رصدت نحو 5 مليارات جنيه بشكل مبدئي للاستثمار في القطاع العقاري.

وأوضح أن الشركة تعمل بشكل مبدئي على قطعتين من الأراضي لإطلاق أول وحداتها العقارية مع زيادة المساحات كل 6 أشهر.

وأشار باسل إلى أن الشركة تستثمر في القطاع العقاري على المساحات ذات الحجم الأصغر مع توجه السوق لهذه المساحات.

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الصناعة العقارات تركيا

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