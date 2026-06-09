دعت مصر إلى إعادة تفعيل المحادثات الخاصة بتنمية موارد الغاز البحرية الفلسطينية، بما يسهم في تحقيق مستقبل اقتصادي أفضل للشعب الفلسطيني، وذلك خلال الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي استضافته العاصمة الأمريكية واشنطن.

وشارك في الاجتماع وفد مصري برئاسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تحت عنوان "التحديات الإقليمية والدولية ومستقبل منتدى غاز شرق المتوسط"، بمشاركة وزراء الطاقة ورؤساء وفود الدول الأعضاء والمراقبين بالمنتدى.

مصر تدعو لتنمية الغاز الفلسطيني البحري

أكد وزير البترول، خلال كلمة مصر أمام الاجتماع، أن القاهرة تدعو الأطراف المعنية إلى إعادة تفعيل المحادثات بشأن تطوير موارد الغاز البحرية الفلسطينية، بما يحقق مستقبلًا أكثر ازدهارًا للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأشار إلى أن تنمية موارد الطاقة في شرق المتوسط تمثل ركيزة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الإقليمي.

البنية التحتية المصرية بوابة غاز شرق المتوسط إلى أوروبا

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك أكثر شبكات البنية التحتية للطاقة تكاملًا في شرق المتوسط، والتي تشمل محطات معالجة الغاز الطبيعي، وشبكات النقل، والموانئ الاستراتيجية، إلى جانب محطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، وهما منشأتا الإسالة الوحيدتان في المنطقة.

وأضاف أن هذه البنية التحتية تجعل من مصر بوابة رئيسية لربط موارد الغاز الإقليمية بالأسواق الأوروبية والعالمية، مشيرًا إلى امتلاك مصر أربع وحدات عائمة لتخزين وإعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا.

تعاون إقليمي لتطوير موارد الغاز

وأشار بدوي إلى استمرار التعاون مع قبرص في تطوير وتسويق الغاز عبر مصر من خلال مشروعات حقلي كرونوس وأفروديت، إلى جانب التعاون مع اليونان لدعم الربط بين أنظمة الغاز في شرق المتوسط والأسواق الأوروبية، فضلًا عن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة 3000 ميجاوات.

كما أكد دعم التعاون مع الأردن لتعظيم الاستفادة من شبكة خط الغاز العربي، ومساندة جهود إعادة تأهيل البنية التحتية للغاز في سوريا بما يدعم التكامل الإقليمي وأمن الطاقة.

102 اكتشاف بترولي وغازي واستثمارات بـ17 مليار دولار

واستعرض وزير البترول نتائج أنشطة البحث والاستكشاف في مصر، موضحًا أنه تم تسجيل 102 اكتشاف بترولي وغازي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أبريل 2026.

وأشار إلى أن كشف دينيس غرب، الذي تطوره شركتا إيني وبي بي، يضم احتياطيات تقدر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز و130 مليون برميل متكثفات، فيما يُتوقع أن تتراوح احتياطيات حقل نرجس بين 2.5 و3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وأضاف أن الشركات العالمية تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 17 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مع خطة لحفر 101 بئر استكشافية خلال عام 2026.

تصفير مستحقات الشركاء يعزز ثقة المستثمرين

وأكد الوزير التزام مصر الكامل تجاه شركائها في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى نجاح الدولة في خفض المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى صفر في 10 يونيو الجاري، بما يعزز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري.

وفي ختام كلمته، شدد على التزام مصر بمبادئ منتدى غاز شرق المتوسط، واستمرار التعاون مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين لدعم الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن المنطقة تمتلك المقومات التي تؤهلها لتصبح نموذجًا عالميًا للتعاون والتكامل في مجال الطاقة.





