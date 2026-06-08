شارك محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح خط إنتاج جديد في مصنع دانون مصر بمدينة العبور، باستثمارات تبلغ 250 مليون جنيه.

تفاصيل خط الإنتاج الجديد لشركة دانون

وأجرى محمد فريد صالح جولة تفقدية في المصنع بحضور هشام رضوان، المدير العام لدانون مصر، وعدد من قيادات الشركة، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

واطلع الوزير على تفاصيل الخطة الاستثمارية للمصنع وطاقته الإنتاجية والمنتجات التي يوفرها، كما تم استعراض أهمية خط الإنتاج الجديد في زيادة الطاقة الإنتاجية بما يعادل 120 ألف طن من منتجات الألبان.

يتيح خط الإنتاج الجديد لدانون التوسّع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية، استناداً إلى مكانة الشركة الريادية في قطاع منتجات الألبان والتغذية الصحية، وقدرتها في البحث والتطوير، وخبرتها الراسخة في تقديم منتجات غذائية تُواكب الاحتياجات المتطورة للمستهلكين وتدعم أنماط الحياة الصحية.

ومن المستهدف أن يسهم هذا الاستثمار التوسّعي في تعزيز القدرة التنافسية لدانون مصر في الأسواق المجاورة ذات الطلب المتنامي على المنتجات الغذائية الصحية عالية الجودة، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الدولة لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة العائدات التصديرية بالعملات الأجنبية، وترسيخ مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة.

خطط توسع دانون في مصر

وحول خطط الشركة التوسعية وحجم استثماراتها في السوق المصري، قال هشام رضوان، المدير العام لشركة دانون مصر، إن الشركة ضخت استثمارات بإجمالي 4.46 مليار جنيه منذ إنشائها.

وأضاف هشام رضوان أن ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري يعكس مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات، مؤكدًا حرص دانون على تعزيز الطاقة الإنتاجية ودعم خطط التوسع في التصدير للأسواق العربية والأفريقية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى نجاح استراتيجية التوطين التي تتبناها دانون، حيث تغطي الشركة نحو 75% من احتياجاتها من السوق المحلي مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 90% بحلول عام 2030.