قال هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء المصري، إن الحرب الإيرانية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لن تؤثر على تنفيذ برنامج الطروحات.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2026" إن

10 شركات تابعة لقطاع البترول من المتوقع أن تدخل مرحلة القيد المؤقت في البورصة خلال شهر إلى 45 يوما على أن يبدأ تداول الشركات المستوفية للإجراءات خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وأضاف أن الحكومة تستهدف الانتهاء من قيد 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام بحلول 30 يونيو الجاري، موضحاً أن 4 شركات لا تزال قيد استكمال إجراءات القيد.