قال هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء المصري، إن 10 شركات تابعة لقطاع البترول من المتوقع أن تدخل مرحلة القيد المؤقت في البورصة خلال شهر إلى 45 يوما على أن يبدأ تداول الشركات المستوفية للإجراءات خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وأضاف السيد خلال كلمته في مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2026 اليوم أن الحكومة تستهدف الانتهاء من قيد 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام بحلول 30 يونيو الجاري، موضحاً أن 4 شركات لا تزال قيد استكمال إجراءات القيد.

إجراءات طرح شركات البترول

وأضاف أنه 45 يوما كحد أقصى، سيتم تحديد الشركات في قطاع البترول ودخولها للقيد المؤقت.

وأوضح السيد أن عملية الطرح تمر بعدة مراحل تبدأ بالقيد المؤقت في البورصة، ثم اختيار المستشار المالي المستقل وبنك الاستثمار والمستشار القانوني وفق الإجراءات الحكومية المعمول بها.

وأوضح أنه في خلال 30 يوما ستكون الشركة انتهت من تعيين المستشار المالي المستقل، وفي خلال 45 سيتم التقدم لدراسة القيمة العادلة، بعد ذلك الخطوات التالية مع السلطة المختصة لتحديد شكل الطرح.

تداول الشركات في الربع الرابع من 2026

وأشار السيد إلى أنه من المستهدف بدء تداول شركات البترول المستهدفة خلال الربع الرابع من 2026.

وأضاف أن نسب الطرح ستُحدد لكل شركة على حدة وفق طبيعة النشاط والمعايير الحاكمة لملكية الدولة، بما في ذلك اعتبارات الأمن القومي والبعد الاستراتيجي.