قفز حجم التمويل الاستهلاكي المقدم من الشركات غير المصرفية بنحو 61.7% خلال أول شهرين من العام الجاري إلى نحو 19.3 مليار جنيه.

وبحسب تقرير صادر للهيئة العامة للرقابة المالية فإن عدد العملاء ارتفع 64.2% خلال أول شهرين من العام الجاري على أساس سنوي إلى 2.49 مليون عميل.



تفاصيل شراء المصريين سلع استهلاكية

منحت شركات التمويل الاستهلاكي عملاءها نحو 4.3 مليار جنيه لتمويل شراء السيارات والمركبات خلال أول 60 يومًا من العام الحالي 2026، بما يمثل 22.3% من إجمالي التمويلات الممنوحة، حسب تحليل "مصراوي" لتقرير هيئة الرقابة المالية عن القطاع المالي غير المصرفي لشهر فبراير 2026.

وأظهر تحليل البيانات استحواذ قطاع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية على النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة خلال أول 60 يومًا 2026، بنحو 4.62 مليار جنيه، كما حصلت تمويلات الملابس والأحذية والشنط والساعات والنظارات والأكسسوارات على نحو 579.4 مليون جنيه.

وضخت الشركات تمويلات بنحو 2.49 مليار جنيه من خلال كروت التمويل الاستهلاكي، كما بلغت قيمة تمويلات شراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية نحو 1.49 مليار جنيه، فيما وصلت تمويلات الهواتف المحمولة إلى 1.33 مليار جنيه، وفق تحليل بيانات "الرقابة المالية".

ويبلغ عدد الشركات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي 38 كيانًا إضافة إلى 12 مقدم خدمة مرخص لها مزاولة النشاط، حسب بيانات "الرقابة المالية".