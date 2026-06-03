وافقت البورصة المصرية على رفع رأس المال المصدر والمدفوع لشركة توسع للتخصيم إلى 115 مليون جنيه، بعد قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 75 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40 مليون جنيه موزعة على 40 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، سُددت كاملة باكتتاب نقدي لقدامى المساهمين.



يعد ذلك الإصدار الخامس لرأس مال الشركة منذ تأسيسها، إذ انتقلت من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية، بهدف توسيع قاعدة العملاء وتنويع مصادر التمويل وتعزيز موقعها في سوق الخدمات المالية غير المصرفية.



وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، على خلفية دق جرس التداول اليوم، إن مؤشرات السوق تعكس استمرار تحسن الأداء، موضحًا أن قيمة التداولات اليومية تجاوزت حاجز 200 مليون دولار، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين وقدرة السوق على استيعاب الطروحات الجديدة والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة.



وقد وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على نقل قيد وإدراج أسهم شركة توسع للتخصيم من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية، بعد استيفاء متطلبات القيد والانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال.

