تلقت البورصة المصرية طلبًا لقيد أسهم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية في جدول قيد الأوراق المالية بالسوق الرئيسي، في إطار جهود تعزيز وتنشيط القيد وزيادة عدد الشركات المدرجة.

وأوضحت البورصة بأنها تقوم حاليًا بمراجعة المستندات المقدمة من الشركة واستكمالها، تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد لاتخاذ القرار النهائي بشأن الطلب.

رأس المال وعدد الأسهم

ويبلغ رأس المال المصدر والمطلوب قيده نحو 250 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وأوضحت البورصة أنه سيتم نشر إعلان طلب القيد لمدة خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفقًا للمادة (20) من قواعد القيد والشطب الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها.

شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية

وتعد شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية إحدى شركات المساهمة المصرية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق بوزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال تطوير وإدارة الأصول العقارية والسياحية، ومن أبرز أعمالها إدارة "شاطئ المعمورة" في محافظة الإسكندرية.