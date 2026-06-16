إعلان

"المعمورة للتعمير والتنمية السياحية" تطلب قيد أسهمها برأس مال 250 مليون جنيه

كتب : ميريت نادي

04:14 م 16/06/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقت البورصة المصرية طلبًا لقيد أسهم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية في جدول قيد الأوراق المالية بالسوق الرئيسي، في إطار جهود تعزيز وتنشيط القيد وزيادة عدد الشركات المدرجة.

وأوضحت البورصة بأنها تقوم حاليًا بمراجعة المستندات المقدمة من الشركة واستكمالها، تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد لاتخاذ القرار النهائي بشأن الطلب.

رأس المال وعدد الأسهم

ويبلغ رأس المال المصدر والمطلوب قيده نحو 250 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وأوضحت البورصة أنه سيتم نشر إعلان طلب القيد لمدة خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفقًا للمادة (20) من قواعد القيد والشطب الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديلاتها.

شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية

وتعد شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية إحدى شركات المساهمة المصرية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق بوزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال تطوير وإدارة الأصول العقارية والسياحية، ومن أبرز أعمالها إدارة "شاطئ المعمورة" في محافظة الإسكندرية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

السوق الرئيسي البورصة المصرية خدمات البترول البحرية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ترامب: لولا أنا لما كانت هناك دولة اسمها إسرائيل
شئون عربية و دولية

ترامب: لولا أنا لما كانت هناك دولة اسمها إسرائيل

تقارير: نيمار لن يشارك مع البرازيل قبل نهاية الأدوار الإقصائية في المونديال
رياضة محلية

تقارير: نيمار لن يشارك مع البرازيل قبل نهاية الأدوار الإقصائية في المونديال
رفع أو تثبيت الفائدة الأمريكية.. هل تتأثر البورصة المصرية بقرار الفيدرالي
اقتصاد

رفع أو تثبيت الفائدة الأمريكية.. هل تتأثر البورصة المصرية بقرار الفيدرالي
أول تعليق رسمي على ماتردد بتعرض مريضات لانتهاكات بقسم النساء بمستشفى الشاطبي
أخبار المحافظات

أول تعليق رسمي على ماتردد بتعرض مريضات لانتهاكات بقسم النساء بمستشفى الشاطبي
قرار قضائي جديد بشأن استئناف محمود حجازي على حكم حبسه 6 أشهر في ضرب زوجته
حوادث وقضايا

قرار قضائي جديد بشأن استئناف محمود حجازي على حكم حبسه 6 أشهر في ضرب زوجته

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي