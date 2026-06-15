بعد الاتفاق على إنهاء الحرب.. صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية جلسة اليوم
كتب : ميريت نادي
البورصة المصرية
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.78%، عند مستوى 52399 نقطة، في بداية جلسة اليوم الاثنين.
وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.14%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 2.31%، بختام جلسة أمس الأحد.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم
يتصدر سهم تايكون انفستمنتس هولدنج الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم اجواء للصناعات الغذائية - مصر.
الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم
يتصدر سهم حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم العربية للمحابس.