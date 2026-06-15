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بعد الاتفاق على إنهاء الحرب.. صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

11:23 ص 15/06/2026

البورصة المصرية

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ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.78%، عند مستوى 52399 نقطة، في بداية جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.14%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 2.31%، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم تايكون انفستمنتس هولدنج الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم اجواء للصناعات الغذائية - مصر.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم العربية للمحابس.

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