إعلان

خبير اقتصادي: صندوق النقد أشبه بغرفة الإنعاش والإقامة الطويلة فيها ليس جيدًا

كتب : حسن مرسي

11:08 م 14/06/2026

الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي سينتهي بنهاية العام الجاري، ولا بد أن يكون كذلك، مشيرًا إلى أن الصندوق ليس الملاذ الوحيد للحصول على تمويل.

وأضاف فؤاد خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التعاون مع الصندوق ارتبط دائمًا بوجود أزمة، وهو أشبه بغرفة الإنعاش، والبقاء فيها فترة طويلة ليس أمرًا جيدًا.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تحتاج لتمويل خارجي مستمر بسبب فجوة تمويلية كبيرة، لكن بعد انتهاء البرنامج ستتجه للأسواق المالية.

وتابع أن "عملية إعادة التدوير مستمرة، الودائع تُجدد، والسندات المستحقة يُقابلها إصدار سندات وصكوك جديدة، وجزء من التمويل سيأتي من التخارج وبيع الأصول".

وشدد الدكتور محمد فؤاد على أن المسار الطبيعي للتمويل بعد الصندوق هو الذهاب للأسواق المالية وإعادة تمديد الآجال، إلى أن تزيد الإيرادات وتقل نسبة الاقتراض لمستوى مريح.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الحل الأمثل هو رفع الإيرادات لتقليل الحاجة للاقتراض، وليس الاعتماد الدائم على غرفة الإنعاش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب تمويل صندوق نقد محمد فؤاد

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو| موقف إنساني لـ جورج وسوف مع معجب في فرنسا.. تعرف على التفاصيل
زووم

فيديو| موقف إنساني لـ جورج وسوف مع معجب في فرنسا.. تعرف على التفاصيل
"الإيدز".. الأمم المتحدة تحذّر من انتكاسة عالمية والشرق الأوسط يتصدر بـ77%
شئون عربية و دولية

"الإيدز".. الأمم المتحدة تحذّر من انتكاسة عالمية والشرق الأوسط يتصدر بـ77%
"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل
زووم

"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل
وزراء سابقون وشخصيات عامة وسياسية في عزاء شقيقة أسامة هيكل - (25 صورة)
أخبار مصر

وزراء سابقون وشخصيات عامة وسياسية في عزاء شقيقة أسامة هيكل - (25 صورة)
بعد ظهوره الأول بالمونديال.. لقطة إنسانية لمدرب منتخب كرواساو خلال مباراة
كأس العالم 2026

بعد ظهوره الأول بالمونديال.. لقطة إنسانية لمدرب منتخب كرواساو خلال مباراة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

2 0

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

7 1

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان