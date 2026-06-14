أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي سينتهي بنهاية العام الجاري، ولا بد أن يكون كذلك، مشيرًا إلى أن الصندوق ليس الملاذ الوحيد للحصول على تمويل.

وأضاف فؤاد خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التعاون مع الصندوق ارتبط دائمًا بوجود أزمة، وهو أشبه بغرفة الإنعاش، والبقاء فيها فترة طويلة ليس أمرًا جيدًا.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تحتاج لتمويل خارجي مستمر بسبب فجوة تمويلية كبيرة، لكن بعد انتهاء البرنامج ستتجه للأسواق المالية.

وتابع أن "عملية إعادة التدوير مستمرة، الودائع تُجدد، والسندات المستحقة يُقابلها إصدار سندات وصكوك جديدة، وجزء من التمويل سيأتي من التخارج وبيع الأصول".

وشدد الدكتور محمد فؤاد على أن المسار الطبيعي للتمويل بعد الصندوق هو الذهاب للأسواق المالية وإعادة تمديد الآجال، إلى أن تزيد الإيرادات وتقل نسبة الاقتراض لمستوى مريح.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الحل الأمثل هو رفع الإيرادات لتقليل الحاجة للاقتراض، وليس الاعتماد الدائم على غرفة الإنعاش.