واصلت الصناعات الغذائية المصرية تحقيق أداء تصديري قوي خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، في ظل جهود الدولة لتعزيز الصادرات غير البترولية وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، لتؤكد مكانتها كأحد أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي.

وبلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال أول أربعة أشهر من عام 2026 نحو 2.432 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.272 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 7.1%، وبزيادة بلغت 161 مليون دولار.

ارتفاع صادرات مصر من المواد الغذائية خلال أول 4 أشهر من العام

سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نمواً خلال جميع أشهر الفترة محل الدراسة.

ففي شهر يناير 2026 بلغت الصادرات نحو 536 مليون دولار مقارنة بـ 531 مليون دولار خلال يناير 2025، بنسبة نمو بلغت 0.9%.

وارتفعت الصادرات خلال فبراير إلى 586 مليون دولار مقابل 532 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، محققة نمواً بنسبة 10.2%.

كما بلغت الصادرات خلال مارس نحو 616 مليون دولار مقارنة بـ 578 مليون دولار خلال مارس 2025، بنسبة نمو بلغت 6.6%.

أما أبريل فقد سجل أعلى قيمة صادرات شهرية خلال الفترة، حيث بلغت الصادرات 694 مليون دولار مقابل 631 مليون دولار خلال أبريل 2025، محققة نمواً بنسبة 10.1% وبزيادة قدرها 64 مليون دولار.

ويعكس هذا الأداء استمرار تحسن الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصرية واستفادة الشركات المصدرة من توسعها في عدد من الأسواق الدولية.

الدول العربية تتصدر والاتحاد الأوروبي يحقق أعلى معدل نمو

على مستوى التوزيع الجغرافي للصادرات، واصلت الدول العربية تصدرها لقائمة المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، بقيمة صادرات بلغت 1.126 مليار دولار تمثل نحو 46% من إجمالي الصادرات، محققة زيادة قدرها 39 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 551 مليون دولار تمثل نحو 23% من إجمالي الصادرات، مسجلاً أعلى قيمة نمو بين المجموعات الرئيسية بزيادة بلغت 72 مليون دولار وبنسبة نمو 15%، مدعوماً بارتفاع الطلب على منتجات مثل الفراولة المجمدة والزيتون وزيوت الطعام.

كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11% لتصل إلى 160 مليون دولار.

في المقابل، بلغت صادرات الدول الإفريقية غير العربية 155 مليون دولار مسجلة تراجعاً بنسبة 6%، بينما ارتفعت صادرات باقي دول العالم بنسبة 11% لتصل إلى 441 مليون دولار.

السعودية تتصدر الأسواق المستوردة

حافظت المملكة العربية السعودية على صدارة الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، بقيمة صادرات بلغت 213 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 21%، مدفوعة بزيادة صادرات الشيكولاتة ومركزات المشروبات ومنتجات الألبان وأغذية الحيوانات.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 160 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 11%، بدعم من ارتفاع صادرات الملح والفراولة المجمدة والزيتون المصنع والمحضرات الغذائية المتنوعة.

وحلت الأردن ثالثاً بصادرات بلغت 110 ملايين دولار وبنمو 22%، فيما جاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بصادرات بلغت 103 ملايين دولار، مسجلة أعلى قيمة نمو بين الأسواق الرئيسية بزيادة بلغت 52 مليون دولار ونسبة نمو 103%، مدفوعة بارتفاع صادرات زيوت الطعام وزيت الزيتون والزيتون المصنع.

كما بلغت صادرات هولندا 97 مليون دولار بنمو 2%، بينما سجلت ليبيا صادرات بقيمة 93 مليون دولار رغم تراجعها بنسبة 23%.

وواصلت الصين تعزيز مكانتها كأحد أهم الأسواق الواعدة للصادرات الغذائية المصرية، حيث بلغت الصادرات إليها 82 مليون دولار بنمو 42%، مدفوعة بزيادة صادرات الفراولة المجمدة. كما ارتفعت الصادرات إلى فلسطين بنسبة 47% لتصل إلى 81 مليون دولار.

وسجلت إيطاليا صادرات بقيمة 78 مليون دولار بنمو 10%، فيما بلغت صادرات الإمارات العربية المتحدة 76 مليون دولار مع استقرار نسبي، بينما ارتفعت الصادرات إلى كازاخستان بنسبة 17% لتصل إلى 46 مليون دولار.

كما حققت المملكة المتحدة نمواً قوياً بنسبة 61% لتصل الصادرات إليها إلى 61 مليون دولار، فيما ارتفعت الصادرات إلى العراق بنسبة 26% لتبلغ 87 مليون دولار.

في المقابل، تراجعت الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 14% لتسجل 56 مليون دولار، كما انخفضت الصادرات إلى السودان بنسبة 16% لتبلغ 107 ملايين دولار، وإلى لبنان بنسبة 29% لتصل إلى 47 مليون دولار، بالإضافة إلى تراجع الصادرات إلى الصومال بنسبة 33% والمغرب بنسبة 24% وليبيا بنسبة 23%.

وبلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أكبر 20 دولة مستوردة نحو 1.706 مليار دولار، بما يمثل نحو 70% من إجمالي صادرات القطاع.

الفراولة المجمدة تتصدر والشيكولاتة تحقق أكبر قفزة

على مستوى السلع المصدرة، تصدرت الفراولة المجمدة قائمة المنتجات الغذائية المصرية المصدرة بقيمة بلغت 321 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 11%.

وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 202 مليون دولار بنمو 4%، تلتها الشيكولاتة في المرتبة الثالثة بقيمة 159 مليون دولار، محققة نمواً استثنائياً بنسبة 128% وزيادة بلغت 90 مليون دولار، لتسجل أكبر مساهمة في نمو الصادرات السلعية خلال الفترة.

كما بلغت صادرات زيوت الطعام 129 مليون دولار بنمو 2%، وسجلت محضرات الحبوب والبسكويت 107 ملايين دولار بنمو 10%، فيما بلغت صادرات أغذية الحيوانات المحضرة 95 مليون دولار بنمو 13%.

وفي قطاع السلع الزراعية المصنعة، ارتفعت صادرات الزيتون المخلل والمصنع إلى 85 مليون دولار بنمو 19%، كما سجلت المحضرات الغذائية المتنوعة 70 مليون دولار بنمو 33%، بينما ارتفعت صادرات الشحوم والدهون إلى 58 مليون دولار بنمو 58%.

وشهدت عدة سلع أخرى معدلات نمو قوية، حيث ارتفعت صادرات الملح إلى 49 مليون دولار بنمو 79%، وزيت الزيتون إلى 26 مليون دولار بنمو 124%، واللبان إلى 24 مليون دولار بنمو 292%، والمصارين والأمعاء إلى 22 مليون دولار بنمو 29%، والحلويات الجافة إلى 20 مليون دولار بنمو 40%.

تراجع صادرات السكر والدقيق والخضروات المجمدة

في المقابل، سجلت بعض السلع تراجعاً خلال الفترة، حيث انخفضت صادرات السكر إلى 79 مليون دولار بنسبة 34% وبقيمة تراجع بلغت 41 مليون دولار، متأثرة باستمرار تنظيم الصادرات وربطها بتوافر الفائض في السوق المحلية.

كما تراجعت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن إلى 90 مليون دولار بنسبة 22%، والخضروات المجمدة إلى 85 مليون دولار بنسبة 14%، ومحضرات الخضر إلى 68 مليون دولار بنسبة 11%، والخمائر إلى 52 مليون دولار بنسبة 23%، والمكرونة إلى 39 مليون دولار بنسبة 16%.