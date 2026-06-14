إعلان

صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر يونيو غدا الاثنين.. كيف تستعلم بالرقم القومي؟

كتب : دينا خالد

12:27 م 14/06/2026

تكافل وكرامة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، يوم الاثنين المقبل الموافق 15 يونيو، صرف الدعم النقدي الشهري لبرنامج "تكافل وكرامة" للمستفيدين في مختلف محافظات الجمهورية.

ويستطيع المستفيدون صرف مستحقاتهم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب إمكانية استخدام بطاقات البرنامج في عمليات الدفع الإلكتروني وسداد المعاملات الحكومية وإجراء المشتريات.

ويستفيد من برنامج "تكافل وكرامة" نحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن، فيما تبلغ موازنة البرنامج نحو 54 مليار جنيه سنويًا، وذلك بعد تطبيق الزيادة الدائمة البالغة 25% التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من شهر أبريل الماضي.

هل توجد زيادة جديدة في دعم "تكافل وكرامة"؟

حتى الآن، لم تعلن الحكومة أو وزارة التضامن الاجتماعي عن أي زيادات جديدة في قيمة الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة".

وكانت آخر زيادة أقرتها الحكومة في البرنامج خلال أبريل 2025 بنسبة 25%، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية ضمن حزمة إجراءات لتحسين دخول المواطنين ومساندتهم في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي متابعة عمليات صرف الدعم بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، لضمان انتظام الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.
ويمكن للمستفيدين من البرنامج الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني، من هنا.


2. اختر أيقونة "الاستعلام عن نتيجتك" الموجودة أعلى يسار الصفحة.

3. أدخل الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في الجزء المخصص له.

4. ثم الضغط على زر "استعلام".

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

تكافل وكرامة الدعم النقدي وزارة التضامن

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بحثا عن الجاني.. صديق محمد مرزبان يفجر مفاجأة بشأن حادث السير- فيديو
زووم

بحثا عن الجاني.. صديق محمد مرزبان يفجر مفاجأة بشأن حادث السير- فيديو
لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
أخبار البنوك

لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
وزير المالية يعلن زيادة ميزانية الوطنية للإعلام بنحو مليار جنيه سنويًا
أخبار مصر

وزير المالية يعلن زيادة ميزانية الوطنية للإعلام بنحو مليار جنيه سنويًا
أدرك الإمام راكعا وكبر تكبيرة واحدة فهل تصح صلاته.. أمين الفتوى يحذر من
أخبار

أدرك الإمام راكعا وكبر تكبيرة واحدة فهل تصح صلاته.. أمين الفتوى يحذر من
أول تعليق لصاحبة واقعة تعليم القليوبية: "فصلوني من شغلي بسبب الفيديو"
أخبار المحافظات

أول تعليق لصاحبة واقعة تعليم القليوبية: "فصلوني من شغلي بسبب الفيديو"

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

هولندا

هولندا

- -

23:00

اليــــابان

اليــــابان

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

طرح 314 شقة جديدة في 8 مدن.. اعرف الأماكن والمواعيد وطريقة الحجز
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟
حتى 93 قرشا.. سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم