وجه إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بزيادة التعويضات وسرعة صرفها إلى أسر ضحايا حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي في محافظة السويس، والذي أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص.

رفع التعويضات بشكل استثنائي

وفي إطار متابعته لتداعيات الحادث؛ وفقا لبيان الرقابة اليوم، وجّه عزام "المجمعة المصرية للتأمين من أخطار حوادث السكك الحديدية" بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا الحادث الأليم، ورفع التعويض بشكل استثنائي من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه عن كل حالة وفاة.

وشدد على التواصل الفوري مع أسر الضحايا وسرعة صرف التعويضات المقررة فور استيفاء الأوراق، ومتابعة ما يطرأ من مستجدات بالنسبة لحالات الوفاة والإصابة إن وُجدت.