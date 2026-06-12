إعلان

توجيهات بزيادة التعويضات وسرعة صرفها لأسر ضحايا حادث تصادم قطار بسيارة في السويس

كتب : منال المصري

07:44 م 12/06/2026

حادث تصادم قطار بسيارة في السويس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بزيادة التعويضات وسرعة صرفها إلى أسر ضحايا حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي في محافظة السويس، والذي أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص.

رفع التعويضات بشكل استثنائي

وفي إطار متابعته لتداعيات الحادث؛ وفقا لبيان الرقابة اليوم، وجّه عزام "المجمعة المصرية للتأمين من أخطار حوادث السكك الحديدية" بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا الحادث الأليم، ورفع التعويض بشكل استثنائي من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه عن كل حالة وفاة.

وشدد على التواصل الفوري مع أسر الضحايا وسرعة صرف التعويضات المقررة فور استيفاء الأوراق، ومتابعة ما يطرأ من مستجدات بالنسبة لحالات الوفاة والإصابة إن وُجدت.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث قطار السويس الرقابة المالية إسلام عزام

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

رفض يستلم ابنه.. الداخلية تصدر بيانا بشأن الفيديو المثير للجدل
حوادث وقضايا

رفض يستلم ابنه.. الداخلية تصدر بيانا بشأن الفيديو المثير للجدل
ترصد له داخل أرض زراعية.. تفاصيل حبس المتهم بقتل شاب في مشتول السوق
أخبار المحافظات

ترصد له داخل أرض زراعية.. تفاصيل حبس المتهم بقتل شاب في مشتول السوق
ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها صورًا جديدة تجمعها بـ أحمد السقا
سينما

ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها صورًا جديدة تجمعها بـ أحمد السقا

هل تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع الوزارة؟.. مصدر بالتعليم يجيب
مدارس

هل تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع الوزارة؟.. مصدر بالتعليم يجيب
مكافآت اقتصادية مقابل النووي.. مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل مسودة اتفاق إيران
شئون عربية و دولية

مكافآت اقتصادية مقابل النووي.. مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل مسودة اتفاق إيران

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان