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وزير المالية: مد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات "الترانزيت العابر" 6 أشهر

كتب : منال المصري

04:10 م 11/06/2026

أحمد كجوك وزير المالية

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قرر أحمد كجوك وزير المالية، مد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات "الترانزيت العابر" 6 أشهر إضافية، وكذلك السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات "الترانزيت العابر" بالموانئ المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات «ACI»؛ على نحو يسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر الموانئ المصرية.

وأوضح كجوك، في بيان اليوم، أن هذا القرار يأتي دعمًا لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية؛ بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية، مؤكدًا أننا مستمرون في تبسيط الإجراءات الجمركية؛ للتيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، والإنتاج والتصدير.

وقال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعمل على تطوير منظومة الترانزيت وتيسير حركة التجارة العابرة عبر الموانئ المصرية، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات تمتد لشحنات "الترانزيت غير المباشر" الواردة من وإلى عدد من الدول الأفريقية وهي: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، ورواندا، وجيبوتي، وإثيوبيا؛ على نحو يدعم حركة التجارة بين مصر ودول القارة.

وأشار إلى استحداث "شهادة عدم تلاعب" لدعم الاستفادة من قواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية، وتعزيز موثوقية الشحنات العابرة عبر الموانئ المصرية أمام الجهات المختصة بالدول المستقبلة.

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أحمد كجوك الضرائب وزارة المالية

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