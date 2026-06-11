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بدء التداول على أسهم "قرة إنرجي" اليوم.. رئيس الشركة: عدد المساهمين وصل إلى 17 ألف

كتب : ميريت نادي

11:38 ص 11/06/2026

شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار

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بدأ التداول على أسهم شركة "قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار" اليوم في البورصة المصرية بعد أن نفذت طرح عام أولي لحصة 11% من أسهمها بسعر 2.97 جنيه للسهم على شريحتين، وبقيمة إجمالية نحو 735.1 مليون جنيه.

ماذا نعرف عن قرة إنرجي؟

تعمل "قرة" في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمقاولات الكهروميكانيكية والطاقة المتجددة، إلى جانب مشروعات التبريد والتدفئة ومحطات الكهرباء وتحلية المياه والاستثمار الزراعي والخدمات الصناعية.

كما بدأت التوسع خارج مصر عبر السوقين السعودية والعراقية خلال العام الجاري.

قال أيمن قرة، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار" خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الشركة لديها استراتيجية طموحة وقوية خلال الفترة القادمة بعد أن وصل عدد المساهمين نحو 17 ألف مساهم.

وقال أحمد درويش، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، إن الشركة تمتلك محفظة مشروعات تقدر بمليارات الجنيهات ولديهم استراتيجية توسعية بالسوق.

وأشار إلى أن الشركة تتجه إلى التوسع في مشروعات استغلال الحرارة المهدرة الناتجة عن العمليات الصناعية، وإعادة توظيفها في توليد الكهرباء، باعتبارها أحد الحلول الفعالة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات.

وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تعد "الملاذ الآمن" لتحقيق نجاح واستدامة الشركات، مشيرًا إلى أن قاعدة المستثمرين شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

إضافة نحو 300 ألف مستثمر جديد

وأوضح رضوان، خلال احتفالية ببدء التداول علي أسهم شركة قرة، أنه تم إضافة نحو 300 ألف مستثمر جديد خلال العام الماضي، إلى جانب أكثر من 300 ألف مستثمر منذ بداية العام الجاري، بما يعكس تزايد ثقة المتعاملين في السوق واستمرار جاذبيته.

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قرة الاستثمار الطاقة المتجددة

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