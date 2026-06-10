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تراجع 270 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

07:56 م 10/06/2026

سعر الذهب

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واصل سعر الذهب اليوم في مصر انخفاضه، ليتراجع بنحو 100 جنيه بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 10-6-2026، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، لـ"مصراوي".

وانخفض سعر الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 270 جنيهًا، بعدما تراجع في بداية التعاملات الصباحية بنحو 40 جنيهًا، ثم واصل هبوطه بواقع 130 جنيهًا في منتصف التعاملات، قبل أن يفقد 100 جنيه إضافية بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس.

لماذا انخفض سعر الذهب؟

انخفض سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 130 جنيهًا، متأثرًا بتراجع سعر الأونصة في بورصات المعادن العالمية بنسبة 3.19% لتسجل نحو 4124 دولارًا.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4080 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5245 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6120 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6994 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 48960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 69940 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 217513 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 349700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.19% إلى نحو 4124 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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