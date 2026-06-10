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المصريون ينفقون 45 مليون دولار على أغذية الكلاب في 2025.. والسوق مرشح للنمو القوي

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

04:52 م 10/06/2026 تعديل في 04:52 م

أغذية الكلاب

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تشير تقديرات مؤسسة Deep Market Insights العالمية لأبحاث السوق إلى أن حجم تجارة أغذية الكلاب في مصر بلغت نحو 45.2 مليون دولار بنهاية 2025، مع توقعات بنموها إلى نحو 84 مليون دولار بحلول 2034، مدفوعًا بزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والتغذية المتخصصة للحيوانات الأليفة.

تزامنًا مع هذا النمو، دخلت شركة Kormotech الأوكرانية السوق المصرية عبر علامتها التجارية "Club 4 Paws"، لتصبح أول شركة أوكرانية متخصصة في أغذية الحيوانات الأليفة تصدّر منتجاتها إلى مصر.

مسئولو الشركة يقولون إن مصر تمثل ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا وإحدى أكثر الأسواق ديناميكية في الشرق الأوسط، مشيرين وجود طلب متزايد على الأغذية عالية الجودة بأسعار مناسبة، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

أغذية الكلاب سوق واعدة

الشركة تكشف أنها بدأت توزيع منتجات أغذية الكلاب في متاجر الحيوانات الأليفة بمصر منذ أغسطس الماضي، بعدما أمضت نحو 9 أشهر في إجراءات تسجيل العلامة التجارية، كما شحنت نحو 80 طنًا من أغذية الكلاب والقطط إلى السوق المصرية، مع تجهيز 78 طنًا إضافية للتصدير، ليصل إجمالي الكميات الموجهة إلى مصر إلى 158 طنًا.

ووفق بيانات مؤسسة Euromonitor البريطانية لأبحاث السوق، بلغت قيمة سوق أغذية الحيوانات الأليفة في مصر نحو 13.7 مليون دولار خلال 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 15.3 مليون دولار، بينما يقترب عدد الحيوانات الأليفة في البلاد من 4 ملايين حيوان، مع توقعات باستمرار الزيادة مدفوعة بالنمو الحضري وتغير أنماط المعيشة.

ويرى مراقبو الشركة أن توسع الشركات الأجنبية في هذا القطاع يعكس نشوء ما يعرف عالميًا بـ"اقتصاد الحيوانات الأليفة"، وهو سوق يضم الأغذية والأدوية والخدمات البيطرية ومنتجات العناية والتأمين، ويشهد معدلات نمو تفوق العديد من القطاعات الاستهلاكية التقليدية في عدد من الأسواق الناشئة.

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أغذية الكلاب الكلاب والقطط الحيوانات الأليفة

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