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ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء بالتزامن مع شن أمريكا ضربات جديدة على إيران

كتب : وكالات

05:37 ص 10/06/2026

أسعار النفط

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ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% اليوم الأربعاء، مبتعدة عن أدنى مستوى لها في 7 أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة، بعد أن شن الجيش الأمريكي غارات جديدة على إيران، وفي الوقت الذي أظهرت فيه بيانات السوق انخفاضا كبيرا آخر في المخزونات ‌الخام الأمريكية.

جاءت غارات الجيش الأمريكي على أهداف إيرانية بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء بالرد على إسقاط طائرة هليكوبتر هجومية أمريكية من طراز أباتشي خلال الليل، في تصعيد جديد يهدد بانهيار وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا بما يعادل 0.9% إلى 92.29 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس ⁠الوسيط الأمريكي 68 سنتا أو 0.8% إلى 88.97 دولار.

كان برنت قد أنهى تعاملات الثلاثاء عند أدنى مستوى له منذ 17 أبريل، في حين أغلق غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى له منذ 29 مايو بعد أن أوقفت إسرائيل وإيران تبادل الهجمات عقب مناشدة من ترامب.

وقالت طهران، إنها ستستأنف الأعمال القتالية إذا واصلت إسرائيل مهاجمة جماعة حزب الله في لبنان.

ويقوض رفض إسرائيل إنهاء حملتها ضد الجماعة المدعومة من إيران جهود ترامب الرامية لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار الهش في الحرب الأوسع نطاقا بين الولايات ‌المتحدة ⁠وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وتحويله إلى تسوية دائمة.

وفي الوقت نفسه، واصلت طهران منع معظم حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل عادة خمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم وفرضت واشنطن سيطرتها على الموانئ الإيرانية.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يوم الثلاثاء، ⁠إن حركة السفن في الخليج وصادرات النفط عبر مضيق هرمز آخذة في الارتفاع حتى في الوقت الذي تجد فيه واشنطن وطهران صعوبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.

على صعيد العرض، أفادت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي للأسبوع الثامن على التوالي، ⁠وانخفضت أيضا مخزونات البنزين.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إن مخزونات الخام انخفضت 9.12 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو، مضيفة أن مخزونات البنزين هبطت 1.19 مليون برميل، وفقا لرويترز.

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