إي اف چي هيرميس: إتمام الإصدار الثامن لسندات توريق بـ1.91 مليار جنيه لصالح "بداية"

كتب : منال المصري

06:04 م 05/05/2026

شركة إي اف چي هيرميس

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والعامل في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق لصالح شركة "بداية"، العاملة في تقديم حلول التمويل العقاري غير المصرفية في مصر، بقيمة إجمالية بلغت 1.91 مليار جنيه.

وبحسب بيان الشركة اليوم، يعد هذا الإصدار هو الثامن لشركة "بداية" منذ تأسيسها، والسادس ضمن برنامج التوريق الخاص بها.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير.

