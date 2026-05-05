قال خبراء اقتصاديون خلال حديثهم مع "مصراوي" إن أسعار الذهب تقف أمام سيناريوهات متباينة في ظل التوترات بين إيران والولايات المتحدة، حيث قد يتعرض لضغوط تراجع مع استمرار الحرب وارتفاع النفط والتضخم بما يدفع لرفع الفائدة، بينما تدعم التهدئة واتفاق محتمل صعوده.

بينما رأى آخر أن الذهب ما زال يتمتع بقوة واضحة مدعوما بكونه ملاذا آمنا مع قدرته على التماسك رغم الضغوط، وتوقعات باستمرار اتجاهه الصاعد على المدى الطويل، خاصة مع زيادة الإقبال عليه خلال فترات التوترات الجيوسياسية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.17% إلى نحو 4574 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إنه في حال استمرار الحرب بين إيران والولايات المتحدة، فمن المرجح أن يشهد الذهب تراجعا طفيفا وليس بشكل كبير في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط، مما يدفع معدلات التضخم للصعود.

وأوضح أنيس أن هذا السيناريو قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة وهو ما يضغط على أسعار الذهب، وبالتالي قد يتراجع إذا استمرت العمليات العسكرية.

وأضاف أنه في حال حدوث السيناريو العكسي والوصول إلى اتفاق وتهدئة، فمن المتوقع أن تتراجع أسعار النفط، مما يحد من ارتفاع التضخم وبالتالي قد لا يضطر الفيدرالي لرفع الفائدة بل قد يتجه إلى خفضها، وهو ما يدعم أسعار الذهب.

من جانبه، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن التوصل إلى اتفاق فعلي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران سيدعم صعود الذهب.

وأشار معطي إلى أن تصريحات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي لم تعد مؤثرة كما في السابق في ظل ترقب الأسواق لخطوات فعلية على الأرض وليس مجرد تصريحات، موضحا أن استمرار التصريحات دون إجراءات قد يبقي بعض الضغوط على الذهب، لكنها لن تكون كبيرة.

فيما قال هشام حسن، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة شركة "فاينانس كوتش"، إن الذهب كان في اتجاه صاعد بالفعل قبل اندلاع التوترات، مدفوعا بتراجع الدولار عالميا وزيادة الإقبال عليه باعتباره ملاذا آمنا.

وأوضح أن تماسك الذهب رغم هذه الضغوط يعد مؤشرا على قوته، مشيرا إلى أن هدوء التوترات الجيوسياسية قد يدعم صعوده مجددا على المدى الطويل، خاصة مع حفاظه على مستويات دعم قوية مثل 4600 و4500 دولار.

وأكد أن الذهب يظل في اتجاه صاعد على المدى الطويل، مشيرا إلى أن زيادة التوترات الجيوسياسية تدعم الطلب عليه كملاذ آمن، فيما كان التراجع الأخير تأثيرا مؤقتا، متوقعا عودة الإقبال عليه خلال الفترة المقبلة.

