إعلان

35% نموًا بتجارة الترانزيت في 3 أشهر.. و40 إجراءً جمركيًا وضريبيًا بانتظار الإقرار

كتب- إبراهيم الهادي عيسى:

03:23 م 05/05/2026

تجارة الترانزيت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجلت تجارة الترانزيت في مصر نموًا لافتًا بنسبة ٣٥٪؜ خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب تصريحات وزير المالية أحمد كجوك.

وأوضح كجوك خلال مؤتمر اللوجستيات الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن الحكومة طبّقت تسهيلات جمركية استثنائية شملت إنهاء إجراءات شحنات الترانزيت العابرة بالموانئ دون التقيد بالتسجيل المسبق ACI، بجانب إتاحة بدائل متعددة للضمانات النقدية لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين وتعظيم حركة الترانزيت.

وأشار إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية ستُعرض على مجلس النواب خلال أسابيع قليلة، وتتضمن نحو 40 إجراءً تستهدف التبسيط والتيسير على المستثمرين، بما يخفض زمن الإفراج الجمركي ويدفع حركة التجارة.

وذكر كجوك أن المنظومة الجمركية تشهد تطويرًا متسارعًا، عبر تطبيق نظام متطور لإدارة المخاطر وفق المعايير الدولية، لتعزيز التخليص الجمركي المسبق، إلى جانب الاعتماد على منظومة إلكترونية قوية تدعم سرعة اتخاذ القرار وتُسرّع الإجراءات.
وفى إطار الحوكمة، لفت كجوك على الالتزام بحماية الحدود ومنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات، لافتًا إلى أن الوزارة انتهت من إعداد قاعدة بيانات مميكنة ومحدثة للضوابط والإجراءات الجمركية، على أن تُنشر إلكترونيًا خلال أيام.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

تجارة الترانزيت وزارة المالية الجمارك الضرائب الإفراج الجمركي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يعمل 12 ساعة يومًيا.. مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل
شئون عربية و دولية

يعمل 12 ساعة يومًيا.. مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل
إطلالات جريئة ومثيرة للجدل.. 20 صورة من كواليس حفل Met Gala 2026
زووم

إطلالات جريئة ومثيرة للجدل.. 20 صورة من كواليس حفل Met Gala 2026
قائمة بالأسباب.. لماذا يُعد مونوريل شرق النيل أحد أهم مشروعات النقل الذكي
أخبار مصر

قائمة بالأسباب.. لماذا يُعد مونوريل شرق النيل أحد أهم مشروعات النقل الذكي
"سي إن إن": تنسيق إسرائيلي أمريكي لشن ضربات جديدة ضد إيران
شئون عربية و دولية

"سي إن إن": تنسيق إسرائيلي أمريكي لشن ضربات جديدة ضد إيران
"الأصعب بيراميدز".. نجم الأهلي السابق يعلق عبر مصراوي على مباريات مرحلة
رياضة محلية

"الأصعب بيراميدز".. نجم الأهلي السابق يعلق عبر مصراوي على مباريات مرحلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز