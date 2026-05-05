سجلت تجارة الترانزيت في مصر نموًا لافتًا بنسبة ٣٥٪؜ خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب تصريحات وزير المالية أحمد كجوك.

وأوضح كجوك خلال مؤتمر اللوجستيات الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن الحكومة طبّقت تسهيلات جمركية استثنائية شملت إنهاء إجراءات شحنات الترانزيت العابرة بالموانئ دون التقيد بالتسجيل المسبق ACI، بجانب إتاحة بدائل متعددة للضمانات النقدية لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين وتعظيم حركة الترانزيت.

وأشار إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية ستُعرض على مجلس النواب خلال أسابيع قليلة، وتتضمن نحو 40 إجراءً تستهدف التبسيط والتيسير على المستثمرين، بما يخفض زمن الإفراج الجمركي ويدفع حركة التجارة.

وذكر كجوك أن المنظومة الجمركية تشهد تطويرًا متسارعًا، عبر تطبيق نظام متطور لإدارة المخاطر وفق المعايير الدولية، لتعزيز التخليص الجمركي المسبق، إلى جانب الاعتماد على منظومة إلكترونية قوية تدعم سرعة اتخاذ القرار وتُسرّع الإجراءات.

وفى إطار الحوكمة، لفت كجوك على الالتزام بحماية الحدود ومنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات، لافتًا إلى أن الوزارة انتهت من إعداد قاعدة بيانات مميكنة ومحدثة للضوابط والإجراءات الجمركية، على أن تُنشر إلكترونيًا خلال أيام.