أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فتح باب التسجيل في برنامج التدريب الصيفي لعام 2026، لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، إلى جانب الخريجين الجدد، وذلك في إطار دعم وتأهيل الكوادر الشابة وتنمية المهارات العملية داخل بيئة العمل.

فرصة لاكتساب الخبرة العملية

ويستهدف برنامج التدريب الصيفي توفير فرصة حقيقية للطلاب والخريجين لاكتساب الخبرة العملية وتنمية المهارات المهنية، من خلال التدريب داخل قطاعات وإدارات الهيئة المختلفة، بما يساعد على إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.

التخصصات المطلوبة في التدريب الصيفي 2026

حددت الهيئة عددًا من التخصصات المطلوبة ضمن برنامج التدريب، وتشمل:

التجارة

إدارة الأعمال

الاقتصاد والعلوم السياسية

الحقوق

الفئات المستهدفة

ويشمل التدريب:

طلاب الجامعات والمعاهد المصرية

الخريجين الجدد من التخصصات المطلوبة

دعوة بسرعة التسجيل

ودعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الطلاب والخريجين الراغبين في الالتحاق بالتدريب الصيفي إلى سرعة التسجيل عبر الرابط الرسمي المخصص للتقديم.

رابط التقديم للتدريب الصيفي 2026

يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: اضغط هنا